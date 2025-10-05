Milan, le top news di giornata

Big match Juventus-Milan: le ultime notizie sulle formazioni, gli aggiornamenti da Milanello e qualche novità sugli avversari dei rossoneri

Match day: stasera andrà in scena il big match Juventus-Milan, quindi tutte le attenzioni sono rivolte alla partita. Vediamo insieme le ultime novità di giornata e le possibili scelte di formazione del Milan, e una piccola analisi su come arriva la Juventus alla partita.

Le ultime sulla formazione rossonera

Ieri Allegri ha parlato in conferenza e ha confermato la presenza di Tomori, che sarà regolarmente a disposizione e si giocherà una maglia da titolare con De Winter. Sulla sinistra, il mister ha dato un’anticipazione: si contenderanno un posto Bartesaghi e Athekame per sostituire Estupinan squalificato. Davanti, confermato Gimenez accanto a Pulisic nonostante la tanta concorrenza.

Come arriva la Juve

Gli avversari del Milan, la Juventus, hanno giocato in settimana in Champions League contro il Villarreal e vengono da un periodo non super positivo con quattro pareggi consecutivi tra campionato e Champions. In aggiunta a causa dei più impegni ravvicinati sono alle prese con una gestione delle energie diversa da una squadra come il Milan, con tutta la settimana a disposizione per preparare la partita. Hanno perso per infortunio Cabal, ma contano di recuperare due giocatori molto importanti per la loro economia di gioco, come Thuram e Bremer almeno per la panchina.