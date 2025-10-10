ESCLUSIVA – Maignan, la Juve ci pensa: la posizione del Milan

Interesse della Juventus per Maignan. Il Milan potrebbe cederlo già a gennaio pur di non lasciarlo andare a parametro zero ai bianconeri.

La situazione tra Mike Maignan e il Milan sul fronte rinnovo si è raffreddata ormai da diverso tempo e tutto fa pensare ad un addio a giugno 2026 a parametro zero. Nel frattempo, però, c’è una stagione da portare avanti, con il Milan che vuole restare competitivo e con Maignan che continua ad essere uno dei punti fermi della squadra. Magic Mike gode della fiducia assoluta di Massimiliano Allegri e di tutto l’ambiente, nonostante l’addio sia ormai solo una questione di tempo. Che il portiere francese sia molto ambito e riconosciuto a livello internazionale non è niente di nuovo. La novità delle ultime ore riguarda invece l’interessamento della Juventus, che starebbe prendendo in considerazione l’idea di provare a strapparlo al Milan a parametro zero a giugno. Uno scenario che, inevitabilmente, rischia di avere riflessi anche sulle strategie del club rossonero.

Possibile cessione anticipata a gennaio

Fino a poco tempo fa, la linea del Milan era chiara: proseguire con Maignan fino al termine della stagione, senza privarsene prima della scadenza contrattuale. Ma se l’ipotesi di vederlo in bianconero dovesse davvero prendere corpo, i piani cambierebbero radicalmente. Stando a quanto ci risulta, piuttosto che rischiare di perderlo a zero e ritrovarselo poi in una diretta concorrente come la Juve, il Milan prenderebbe seriamente in considerazione l’idea di una cessione anticipata già a gennaio.

L’interesse della Juventus è reale, ma al momento, considerando anche il forte legame di Maignan con i tifosi e con i colori rossoneri, è difficile immaginare un suo approdo a Torino. Va detto che, in questi casi, la volontà del giocatore è decisiva, e più probabilmente Maignan potrebbe guardare all’estero a giugno, magari dopo essere stato protagonista di un’ultima grande stagione con la maglia del Milan. La dirigenza rossonera, comunque continuerà a seguire la situazione con grande attenzione, pronta ad intervenire tempestivamente se una cessione a gennaio dovesse diventare inevitabile e monitorando nel fratttempo anche i possibili sostituti. Le prossime settimane diranno se il Diavolo sarà costretto a muoversi in anticipo o se, almeno per questa stagione, potrà contare ancora sul suo capitano.