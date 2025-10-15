Nazionali, il giorno dopo: il riepilogo delle ultime sfide dei rossoneri

Dall'assist di Bartesaghi all’infortunio di Pulisic: ecco come sono andate le ultime sfide dei giocatori del Milan impegnati in nazionale

Ieri si sono giocate le ultime partite di questa sosta per le nazionali, che hanno visto impegnati anche diversi giocatori del Milan. Ecco com’è andata.

I rossoneri in campo ieri

Buona prova di Bartesaghi con l’Italia Under 21, vittoriosa per 5-1 contro l’Armenia nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027. Il terzino rossonero è rimasto in campo per tutta la partita e ha anche servito un assist vincente all’ex compagno Camarda.

Per quanto riguarda le qualificazioni ai Mondiali 2026, Pavlović è rimasto in campo per quasi tutto il match nella vittoria della sua Serbia per 3-1 contro Andorra. Solo panchina invece per Gabbia e Loftus-Cheek, rispettivamente con Italia e Inghilterra.

Infine, nella notte si sono disputate alcune amichevoli internazionali oltreoceano. Pulisic era partito titolare in Stati Uniti–Australia, ma ha dovuto lasciare il campo al 30’ per un problema muscolare e sarà valutato dallo staff medico rossonero al rientro. Santi Giménez è subentrato nell’ultima mezz’ora nella sfida tra Messico ed Ecuador, terminata 1-1, mentre Estupinán è rimasto in tribuna: reduce da un piccolo problema fisico, è stato tenuto a riposo dal suo C.t e verrà valutato anche lui una volta tornato in Italia.

La sosta per le nazionali si è conclusa, finalmente possiamo aggiungere, perché tra viaggi, fatica e infortuni non ha di certo fatto bene al Milan.