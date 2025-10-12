Nazionali in campo: il punto sui rossoneri impegnati ieri

Quattro giocatori del Milan ieri in campo con le rispettive nazionali: Pavlovic, Leao, Gabbia e Gimenez. Oggi tocca a Modric.

Ieri sono stati ben quattro i giocatori del Milan impegnati con le rispettive nazionali. Vediamo nel dettaglio com’è andata, tra risultati e minuti in campo.

Pavlovic 90 minuti, spezzone per Leao, panchina per Gabbia

L’unico rimasto in campo per tutti i 90 minuti è stato Strahinja Pavlovic, con la sua Serbia, che però è uscita sconfitta 0-1 contro l’Albania. Spezzone di gara invece per Rafael Leao con il suo Portogallo: l’attaccante milanista è subentrato nell’ultima mezz’ora nella vittoria della nazionale lusitana per 1-0 contro l’Irlanda. Zero minuti invece per Matteo Gabbia, rimasto in panchina nella vittoria dell’Italia per 3-1 in casa dell’Estonia.

Nella notte, è sceso in campo anche a Santiago Gimenez con il suo Messico, impegnato in amichevole contro la Colombia. Non è andata bene: il Messico è stato travolto 4-0 e l’attaccante rossonero ha giocato 67 minuti prima di lasciare il campo.

Oggi, invece, toccherà a Luka Modric con la sua Croazia, impegnata in casa contro Gibilterra.