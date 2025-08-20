Nazionali: Modric convocato per gli impegni con la Croazia

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Zlatko Dalic, CT della Croazia, ha reso nota la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alle partite della nazionale croata durante la sosta:
Portieri: Livakovic (Fenerbahce), Ivusic (Hajduk Spalato), Kotarski (Copenaghen).
Difensori: Gvardiol (Manchester City), Juranovic (Union Berlino), Caleta-Car (Real Sociedad), Sutalo (Ajax), Stanisic (Bayern Monaco), Pongracic (Fiorentina), Erlic (Midtjylland).
Centrocampisti: Modric (Milan), Pasalic (Atalanta), Majer (Wolfsburg), Baturina (Como), Jakic (Augsburg), Sucic (Inter), Moro (Bologna), Fruk (Rijeka).
Attaccanti: Perisic (PSV), Kramaric (Hoffenheim), Budimir (Osasuna), Pasalic (Orlando City), Ivanovic (Benfica).