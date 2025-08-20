Nazionali: Modric convocato per gli impegni con la Croazia
Nazionali: Modric convocato per gli impegni con la Croazia

Stefania Palminteri
milano
20 Agosto, 16:50
Luka Modric è stato convocato dal CT Dalic per gli impegni della Croazia che ci saranno durante la pausa nazionali

Zlatko Dalic, CT della Croazia, ha reso nota la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alle partite della nazionale croata durante la sosta:

Portieri: Livakovic (Fenerbahce), Ivusic (Hajduk Spalato), Kotarski (Copenaghen).

Difensori: Gvardiol (Manchester City), Juranovic (Union Berlino), Caleta-Car (Real Sociedad), Sutalo (Ajax), Stanisic (Bayern Monaco), Pongracic (Fiorentina), Erlic (Midtjylland).

Centrocampisti: Modric (Milan), Pasalic (Atalanta), Majer (Wolfsburg), Baturina (Como), Jakic (Augsburg), Sucic (Inter), Moro (Bologna), Fruk (Rijeka).

Attaccanti: Perisic (PSV), Kramaric (Hoffenheim), Budimir (Osasuna), Pasalic (Orlando City), Ivanovic (Benfica).

