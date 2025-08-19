Milan, incassi super e pianificazione mirata: il lavoro di Tare

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha dato una svolta al mercato rossonero, facendo incassare (al momento) 170 milioni di euro

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, tra cessioni e strategie di rinforzo per la squadra. Secondo Igli Tare, direttore sportivo, la gestione finanziaria del club rossonero sta permettendo di creare margini importanti per eventuali nuovi investimenti. Il Milan, con tutte le operazioni completate e considerando anche i possibili riscatti dei giocatori attualmente in prestito, potrebbe arrivare a incassare una cifra complessiva pari a 200 milioni di euro. Al momento, stando alle stime, le entrate certe si attestano intorno ai 170 milioni, una somma già significativa. Questi fondi rappresentano un patrimonio prezioso per la società, che potrà essere reinvestito sia per rafforzare la rosa sia per pianificare interventi mirati in altre aree della squadra.

I piani della società

La gestione oculata del mercato è uno dei punti di forza della dirigenza rossonera. La filosofia del Milan resta quella di costruire un organico solido e funzionale agli obiettivi stagionali. L’attenzione ai dettagli e la pianificazione a lungo termine stanno consentendo al club di avere margini di manovra significativi. Il direttore sportivo evidenzia come ogni operazione sia valutata attentamente per massimizzare il ritorno economico e tecnico. Il mercato estivo prosegue quindi con grande dinamismo, e la società sembra pronta a sfruttare le opportunità migliori.