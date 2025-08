Nazionale: in vendita i biglietti per Italia-Israele a Udine il 14 ottobre

Sono usciti ufficialmente i biglietti per la sfida valida per la qualificazione ai mondiali 2026 che vedrà sfidarsi Italia e Israele

Italia sfiderà l’Israele a Udine il 14 ottobre per la partita valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. Oggi sono usciti ufficialmente in vendita i biglietti. Questa sarà la terza sfida in Italia del girone per gli azzurri del nuovo ct Gennaro Gattuso, dopo l’esonero di Spalletti.

Dopo la partita di lunedì 9 giugno vinta contro la Moldova e quella in programma venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia, la nazionale si sposterà a Udine. I biglietti potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.