Accomando: “Ecco la nuova offerta del Milan per Jashari”

Il noto esperto di mercato Orazio Accomando ha parlato del mercato rossonero e di Ardon Jashari. Le sue parole...

In esclusiva sul suo profilo X ha twittato il giornalista Orazio Accomando il quale sul mercato del Milan e in particolar modo sulla trattativa per Ardon Jashari ha detto: “Il Milan ha messo sul tavolo del Club Brugge un’offerta da 34M di parte fissa + 4.5 di bonus, alcuni facilmente raggiungibili”.

Ancora le sue parole

“Oggi previsto un incontro per trovare la quadra sulle modalità di pagamento, con i rossoneri che sperano di portare Jashari a Milano già tra stasera e domani. Per il giocatore contratto di 5 anni a 2.5M + bonus”.