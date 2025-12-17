Verso Napoli-Milan di Supercoppa: le possibili scelte di Allegri

La probabile formazione rossonera per la sfida di Supecoppa contro il Napoli. Tre ballottaggi da sciogliere per Allegri.

Manca poco più di un giorno al match di domani che vedrà Napoli e Milan affrontarsi nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh. Vediamo quindi quali potrebbero essere le scelte di Allegri in vista della gara.

Il tecnico rossonero ha parlato poco fa in conferenza stampa e ha fornito alcune indicazioni importanti che possono essere lette anche come indizi sulla possibile formazione iniziale. Allegri ha confermato che Fofana è completamente recuperato, quindi sarà in ballottaggio per una maglia da titolare. Per quanto riguarda Leao, invece, ha spiegato che la sua presenza dipenderà dalla rifinitura di oggi: resta quindi in dubbio e, anche se dovesse essere della partita, partirebbe probabilmente dalla panchina. Allegri ha parlato anche della necessità di gestire le energie, motivo per cui qualche cambio rispetto al solito non è da escludere. Proviamo però ad ipotizzare un possibile undici iniziale.

Le ipotesi di formazione rossonera

In porta e in difesa sembrano esserci pochi dubbi. Maignan tra i pali e davanti a lui Tomori, De Winter e Pavlovic. Gabbia infatti non ci sarà: non è partito con la squadra per l’Arabia e potrebbe eventualmente raggiungerla solo in un secondo momento, qualora il Milan dovesse accedere alla finale. Al suo posto, per ora, spazio a De Winter.

A centrocampo qualche ballottaggio in più. Le certezze sembrano essere Saelemaekers sulla fascia destra e Rabiot come mezzala sinistra. Per le altre posizioni i dubbi verranno sciolti o dopo la rifinitura di stasera o direttamente a ridosso del match. Davanti alla difesa dovrebbe esserci ancora Modric, anche se, quando Allegri parla di gestione delle energie, viene naturale pensare al possibile riposo del croato. In quel caso uno tra Ricci e Jashari potrebbe prendere il suo posto.

Sulla fascia sinistra Bartesaghi resta in vantaggio su Estupinan, mentre come mezzala destra il ballottaggio è tra Loftus-Cheek e Fofana. In attacco, al momento, pochi dubbi: tandem Pulisic–Nkunku confermato.