Verso Napoli-Milan: il punto su Gabbia, Loftus-Cheek e Leao

Una settimana a Napoli-Milan: Loftus-Cheek recuperato, Gabbia verso il forfait e Leao ancora in dubbio per il big match del Maradona.

Siamo ormai nella settimana della ripresa della Serie A, con la sosta nazionali agli sgoccioli: oggi è l’ultimo giorno di partite. Il Milan giocherà il posticipo lunedì sera al Maradona contro il Napoli alle 20.45, big match tra seconda e terza della classe.

Domani ci sarà la ripresa degli allenamenti, ma il gruppo tornerà al completo solo da giovedì, quando anche gli ultimi nazionali si uniranno ai compagni. Ma facciamo ora il punto sugli acciaccati, che prima della sosta erano considerati in dubbio per la gara di Napoli. Stiamo parlando dei tre indisponibili dell’ultima gara prima della sosta, quella contro il Torino. Vediamo quindi quali sono le condizioni di Gabbia, Loftus-Cheek e Leao.

Il punto dall’infermeria

Partiamo da Ruben Loftus-Cheek: lui possiamo darlo come recuperato. Il centrocampista inglese è ormai a più di un mese dall’operazione in seguito alla frattura dell’osso alveolare rimediata contro il Parma a San Siro il 22 febbraio e la scorsa settimana ha già ripreso ad allenarsi. Sarà regolarmente a disposizione per la sfida di Napoli e utilizzerà una protezione per la parte recentemente fratturata. Prevediamo per lui una partenza dalla panchina, difficilmente sarà impiegato: comunque è stato fermo un mese, ma resta un recupero importante in vista del finale di stagione.

Passiamo ora invece a Matteo Gabbia, che invece quasi sicuramente non ci sarà a Napoli. Ieri, nonostante il giorno libero concesso da Massimiliano Allegri alla squadra, Gabbia si è presentato a Milanello per lavorare verso il recupero. Tuttavia il centrale non è ancora pronto a rientrare dopo l’operazione all’ernia inguinale: avrà bisogno ancora di un po’ di tempo prima di poter tornare a disposizione.

Infine concludiamo con Rafael Leao, che in questo momento rappresenta ancora un’incognita. Il numero 10 rossonero ha trascorso gli ultimi giorni in Portogallo dove ha svolto cure e terapie per recuperare dalla pubalgia. Quando era partito aveva ancora questa infiammazione che gli dava fastidio: qualche giorno di riposo potrebbe avergli fatto bene, ma le sue condizioni andranno valutate domani al rientro a Milanello.

Il suo problema è un po’ particolare, come visto nell’arco di questa stagione: va e viene. Difficile dire se ci sarà o meno a Napoli. Considerando l’importanza della gara e la caratura del giocatore, qualora stesse bene non escludiamo un impiego dal primo minuto, ma è ancora presto per dirlo.

Quindi il recap finale del bollettino è: un arruolabile, uno out e uno in dubbio. Sperando che quest’ultima giornata di nazionali, con 10 rossoneri impegnati, non porti altre defezioni.