Milan, le top news di giornata: ultimo giorno di nazionali

Milan, le ultime: domani la ripresa a Milanello e programma completo degli impegni dei rossoneri impegnati oggi in giro per il mondo.

Manca un giorno alla ripresa degli allenamenti del Milan: domani i rossoneri di mister Massimiliano Allegri si ritroveranno a Milanello per iniziare a preparare la sfida di Napoli in programma lunedì 6 aprile. Saranno già presenti anche alcuni nazionali, quelli che hanno finito gli impegni, come i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot, e ci sarà anche Fikayo Tomori, rientrato in anticipo dal ritiro con l’Inghilterra.

Ci sarà anche Rafael Leao che in questi giorni non era in nazionale ma a svolgere le cure per la pubalgia in Portogallo: già a partire da domani ne sapremo di più sulla sua presenza o meno per il big match del Maradona.

Gli ultimi impegni dei rossoneri in nazionale

Ma vediamo ora tutti gli impegni dei nazionali rossoneri rimasti, che sono diversi: oggi ne scenderanno in campo 10. Il primo sarà David Odogu con la Germania Under 20, che alle 16.45 giocherà contro la Polonia, sfida valida per l’Elite League Under 20.

Poi gli altri Under, Davide Bartesaghi e Zachary Athekame, giocheranno partite per le qualificazioni all’Europeo Under 21: Bartesaghi (Italia) contro la Svezia alle 18 e Athekame (Svizzera) contro l’Estonia alle 20.

Tutti gli altri invece giocheranno soltanto delle amichevoli: non ci sono infatti rossoneri convocati con l’Italia, che stasera affronterà una sfida cruciale per qualificarsi al Mondiale. Si parte alle 18 con Strahinja Pavlovic (Serbia) contro l’Arabia Saudita e Ardon Jashari (Svizzera) contro la Norvegia.

Poi si passa alle 20.45: Pervis Estupinan (Ecuador) affronterà l’Olanda. Le altre gare, considerando il fatto che si giocheranno negli USA, si svolgeranno nella notte italiana: partirà Christian Pulisic (Stati Uniti) contro il Portogallo a mezzanotte, poi Luka Modric (Croazia) contro il Brasile all’una e infine Alexis Saelemaekers e Koni De Winter (Belgio) se la vedranno con il Messico alle due.

Chiaramente tutti i rossoneri impegnati oggi non saranno presenti agli allenamenti a Milanello domani, ma soltanto da giovedì.