Moretto sul rinnovo di Tomori: “Mancano ancora dei passaggi”

Le ultime sul rinnovo di Fikayo Tomori col Milan: Matteo Moretto fa il punto sulla trattativa e conferma l’ottimismo.

Qualche settimana dopo l’ultima volta, l’esperto di mercato Matteo Moretto è tornato a parlare della trattativa tra il Milan e Fikayo Tomori per il rinnovo che ormai va avanti da diverso tempo. Lo ha fatto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dove ha fornito un aggiornamento sulla situazione. Ancora manca qualcosa, ma entrambe le parti vogliono proseguire insieme, c’è quindi ottimismo per una buona riuscita. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Moretto sul rinnovo di Tomori

“Tomori ha il contratto in scadenza nel 2027. I dialoghi per il suo rinnovo procedono e vanno avanti da un certo tempo, addirittura sono cominciati tra fine agosto e inizio settembre. Tomori si trova benissimo a Milano e al Milan, la sua volontà è quella di continuare in rossonero. È vero che il Milan lo vuole rinnovare: le trattative sono andate avanti per diverso tempo e sono, non dico vicine alla chiusura perché mancano ancora dei passaggi, ma comunque ben impostate. Ci sono degli incontri da fare per poi procedere alle firme. Oggi resta l’ottimismo, la volontà del Milan di rinnovare Tomori e del calciatore di restare in rossonero”.