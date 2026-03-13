Milan, le top news di giornata

Le ultime notizie da Milanello in vista della gara con la Lazio: dubbi di formazione e possibili scelte per la trasferta dell’Olimpico.

Mancano due giorni alla prossima sfida di campionato del Milan: domenica sera alle 20.45 è in programma la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. Vediamo ora le ultime novità dalla sponda rossonera in vista del match.

I dubbi di formazione verso Lazio-Milan

Per quanto riguarda la probabile formazione, mister Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a gran parte degli uomini che nel derby hanno battuto l’Inter. C’è da sostituire lo squalificato Rabiot a centrocampo e questo potrebbe avvenire con Jashari o Ricci. Sulla fascia sinistra bisogna ancora capire se Allegri vorrà confermare Estupinan, approfittando del suo buon momento di forma, oppure affidarsi al giocatore che fin qui ha presidiato più spesso quella fascia, ovvero Bartesaghi.

In attacco pensiamo possano essere confermati Pulisic e Leao dall’inizio, ma restano vive anche le candidature di Nkunku e Fullkrug. Riassumendo, questa è la probabile formazione rossonera per Lazio–Milan:

Maignan;

Tomori, De Winter, Pavlovic;

Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan;

Leao, Pulisic.

Domani parlerà anche mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa; vedremo se ci darà qualche indizio in più sul possibile schieramento iniziale e anche sulle condizioni di Gimenez da poco rientrto in gruppo, e su come procede il recupero di Loftus-Cheek.