Moretto: "Il Milan torna su Javi Guerra. Si cerca l'intesa per..."

Secondo le ultime notizie riportate da Matteo Moretto, il Milan è tornare a pensare al nome di Javi Guerra per rinforzare il centrocampo

Sul proprio account X, ha parlato Matteo Moretto riguardo al ritorno del Milan sulla trattativa per Javi Guerra del Valencia. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra i rossoneri e l’entourage del giocatore per esplorare la possibilità di un trasferimento in Italia. Guerra è ancora in attesa di una proposta di rinnovo da parte della società spagnola, nonostante un incontro avvenuto lo scorso 7 luglio tra il club e i suoi agenti.

Il punto su Javi Guerra

La trattativa per portare il centrocampista in Serie A è ancora in fase preliminare. Non c’è ancora un accordo tra i club, ma il Milan sta lavorando per trovare una base d’intesa economica. Inoltre, l’incertezza sul rinnovo sta creando uno spiraglio, e i rossoneri vogliono approfittarne. Il profilo di Guerra piace per qualità tecniche e duttilità. Un centrocampista con le sue caratteristiche sarebbe un rinforzo ideale per aumentare le opzioni a disposizione di Massimiliano Allegri in mediana. La situazione resta in fase di sviluppo dunque. Il Valencia non ha chiuso le porte a una possibile cessione, ma attende un’offerta da parte del Milan. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che non sembra intenzionato a rifiutare le avance dall’Italia. La dirigenza rossonera osserva e si muove con cautela, ma il dossier Guerra è tornato caldo.