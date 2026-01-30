Moretto: “Mateta ha espresso il desiderio di andare al Milan”

Milan-Mateta, la trattativa entra nel vivo: il giocatore ha espresso la volontà di vestire il rossonero e il club spinge per chiudere subito.

Si scalda ulteriormente la pista che porta a Mateta. Il Milan ha intensificato i contatti per portarlo subito a Milano in questa sessione di gennaio e queste sono ore decisive per sbloccare l’affare. Dopo la prima offerta di stanotte da circa 30 milioni, secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin su X, il Milan avrebbe alzato la proposta a 35 milioni proprio per chiudere il prima possibile, bruciando la concorrenza e facendo leva sulla volontà del giocatore, che vuole trasferirsi in rossonero.

Ecco il punto della situazione fatto da Matteo Moretto, che sul suo account X ha sintetizzato il momento attuale della trattativa Milan–Mateta:

“Jean-Philippe Mateta ha chiaramente espresso il desiderio di andare al Milan mettendo in stand-by tutte le altre proposte soprattutto quella del Nottingham Forest. Il Milan ci stava lavorando sotto traccia da settimane, e nelle ultime ore si è presentato con un’offerta ufficiale al Palace. Mateta si aspettava una mossa dei rossoneri. Il Milan ritiene sia un’occasione da cogliere subito, già adesso, a gennaio, e sta spingendo per definire tutti gli accordi già nelle prossime ore”.