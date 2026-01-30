Milan, Mateta mette in bilico Nkunku? Tre squadre alla finestra

Milan, l’operazione Mateta può sbloccare un’uscita in attacco: Nkunku osservato da Fenerbahce, Atletico Madrid e Roma.

La trattativa che il Milan sta portando avanti in queste ore per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace potrebbe creare anche qualche movimento in uscita nella rosa rossonera. Va però specificato che, in questo momento, l’operazione Mateta appare più probabile per giugno che per gennaio, quindi la situazione resterebbe invariata. Qualora però dovesse arrivare subito, allora il nome più caldo in uscita sarebbe quello di Christopher Nkunku.

Le possibili destinazioni di Nkunku

Per l’attaccante francese acquistato dal Milan in estate, secondo quanto riportato dall’esperto Alfredo Pedullà, ci sarebbero diverse squadre alla finestra, attente all’evolversi della situazione. In particolare, il giornalista ha parlato del Fenerbahce, che aveva effettuato dei sondaggi ad inizio mese, rispediti al mittente dal Milan e dallo stesso Nkunku, ma che ora starebbe nuovamente valutando l’operazione. In questo momento i turchi sono impegnati nella trattativa per Lookman dell’Atalanta e Nkunku rappresenterebbe l’alternativa.

Le altre due squadre citate da Pedullà sarebbero l’Atletico Madrid e la Roma. A questo punto non resta che attendere gli sviluppi di questi ultimi giorni di mercato: l’eventuale acquisto di Mateta potrebbe mettere Nkunku alla porta, ma al momento si parla soltanto di sondaggi ed ipotesi, anche perché non sono ancora chiare le intenzioni del giocatore. L’idea di qualche settimana fa, condivisa con la società, era quella di proseguire insieme. Vedremo se sarà cambiato qualcosa e, in caso, che cosa succederà.