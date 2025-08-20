Moretto: “L’Atalanta è su Musah, non mi risulta nulla su Origi”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista >
Matteo Moretto ha parlato nel video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in merito alle situazioni di Yunus Musah e Divock Origi:
“Vi confermo poi l’interesse dell’Atalanta per Yunus Musah, ma per ora non ci risultano offerte per l’americano da parte dei bergamaschi. E’ da capire se l’Atalanta è disposta a mettere sul piatto la cifra che chiede il Milan, senza dimenticare comunque che Musah è molto apprezzato da Allegri.
Per quanto riguarda Divock Origi, si parla di una possibile risoluzione del suo contratto per il Milan, ma a me non risulta questa possibilità al momento. Vedremo se cambierà qualcosa nei prossimi giorni”.