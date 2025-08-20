Milan, attesa per oggi l’ufficialità della cessione di Okafor

Lo svizzero, ormai ex Milan, Noah Okafor sarà oggi in Inghilterra per ultimare il suo arrivo come nuovo giocatore del Leeds United

L’attaccante svizzero Okafor è pronto a lasciare il Milan per una nuova avventura in Premier League. Dopo settimane di contatti, la trattativa con il Leeds United è ormai arrivata alle battute finali, con il club inglese che si prepara ad accogliere il giocatore. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Okafor è già in viaggio verso l’Inghilterra, accompagnato dai suoi due fratelli e dall’agente. Un dettaglio che conferma la serietà e la concretezza dell’operazione, ormai prossima alla chiusura definitiva. Una volta arrivato a Leeds, l’attaccante svizzero sosterrà le visite mediche di rito, passaggio decisivo prima della firma del contratto con il nuovo club. L’accordo prevede un impegno quadriennale per Okafor, con opzione per una quinta stagione. Una formula che testimonia la fiducia del Leeds nelle potenzialità del classe 2000.

Il punto

Per il Milan, invece, la cessione rappresenta un’operazione importante dal punto di vista economico. Nelle casse del club di via Aldo Rossi entreranno infatti 20 milioni di euro, cifra utile per dare linfa al bilancio e magari reinvestire su altri obiettivi di mercato. Okafor lascia dunque la Serie A, con la voglia di mettersi alla prova in un campionato competitivo come la Premier League. A Leeds troverà un contesto ideale per esprimere il suo talento, con la possibilità di essere protagonista e di diventare un punto di riferimento offensivo per la squadra.