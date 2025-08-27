Moretto: “La trattativa Harder-Milan non si è mai chiusa”

Matteo Moretto è intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano in cui ha parlato della trattativa Harder-Milan

Matteo Moretto ha parlato sul canale Youtube di Fabrizio Romano in merito alla trattativa Conrad Harder e Milan:

“La trattativa per Harder al Milan non è mai stata chiusa: non c’è mai stato l’ok per viaggiare a Milano. Ad oggi, Harder tiene vive anche le altre piste: vuole scegliere con accuratezza la prossima squadra. Non si è mai arrivati alle firme perché l’entourage del calciatore ha sempre cambiato le condizioni. Ora il Milan sta decidendo cosa fare, se ritirarsi e se andare a riattivare altri piani o altre soluzioni”.