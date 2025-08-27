Di Marzio: “Il Milan ha deciso di prendere un difensore importante”
Di Marzio: “Il Milan ha deciso di prendere un difensore importante”

Riccardo Focolari
Milano
27 Agosto, 13:48
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky.
Il Milan valuta l'acquisto di un nuovo difensore centrale. Allegri vuole un leader esperto, tra le ipotesi anche Demiral.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il mercato del Milan per il reparto difensivo non sarebbe affatto chiuso. Dopo gli acquisti di De Winter e Athekame, il reparto almeno numericamente sembrava a posto, ma potrebbe non essere finita qui.

Un difensore esperto per guidare il reparto

Dopo la sconfitta contro la Cremonese nella prima giornata di campionato, in un summit interno Allegri avrebbe chiesto un altro difensore. L’idea non sarebbe quella di aggiungere semplicemente una pedina in più, ma di inserire un profilo importante, con esperienza e personalità, in grado di guidare il reparto.
Al momento non è chiaro quale sia il profilo individuato dal Ds Tare. Nei giorni scorsi era circolato il nome di Merih Demiral, ex conoscenza del calcio italiano oggi all’Al-Ahli, ma non è escluso che possa trattarsi di un colpo a sorpresa. Gli sviluppi sono attesi a breve, anche perché il tempo a disposizione non è molto.

