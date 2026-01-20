Moretto: “Ancora distanza Milan-Partizan per Kostic”

Tra Milan e Partizan c'è distanza per Andrej Kostic: l’offerta rossonera, la richiesta del club serbo e il punto di Moretto sulla trattativa.

Il mercato di riparazione del Milan, dopo l’arrivo di Fullkrug, si pensava potesse essere orientato soltanto sull’ingaggio di un difensore, ma in realtà c’è un colpo in prospettiva che in casa Milan piace molto. Si tratta di Andrej Kostic del Partizan Belgrado.

Per il giovane attaccante classe 2007 i rossoneri avrebbero offerto circa 3 milioni, più bonus legati al rendimento del giocatore, per arrivare a una cifra complessiva intorno ai 7 milioni. Somma considerata troppo bassa dal Partizan, che invece valuta il giocatore tra i 10 e i 12 milioni. Questa era la situazione di pochi giorni fa, ma a distanza di qualche giorno lo scenario non è cambiato.

La posizione di Milan e Partizan

Stamattina, con un post su X, Matteo Moretto ha ribadito come ci sia ancora distanza tra il Milan e il club serbo. Vedremo a questo punto se il Milan deciderà di ritoccare l’offerta al Partizan e riuscirà a portare Kostic a Milano già in questa sessione di mercato.

Con l’entourage del giocatore ci sarebbe già un accordo di massima per il trasferimento, agente (Darko Ristic) che tra l’altro è lo stesso di un altro obiettivo rossonero, Dusan Vlahovic. La situazione legata a Vlahovic, però, è rimandata a giugno, quando ormai quasi sicuramente si libererà a zero dalla Juventus.