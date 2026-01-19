Milan, Fullkrug: “Bellissimo segnare il primo gol a San Siro”

Niclas Fullkrug già decisivo contro il Lecce: ecco le sue parole sul primo periodo al Milan e sul possibile tridente con Leao e Pulisic.

Al termine del match vinto dai rossoneri ieri sera contro il Lecce ha parlato l’autore del gol, il tedesco Niclas Fullkrug. Arrivato da poco, all’inizio del mercato di riparazione, Fullkrug è stato preso proprio per questo: sbloccare partite chiuse, aggiungendo alla squadra quelle caratteristiche che mancavano. Ecco che cosa ha detto dopo aver deciso il match.

Le parole di Fullkrug

“Io sono sempre rilassato, ho fiducia. È stato bellissimo segnare il primo gol a San Siro. Stavo aspettando questo gol, sono felice”.

Su come si sta ambientando al Milan:

“I primi giorni sono stati incredibili, c’è una ragione se questa squadra sta lottando per la vetta della classifica. Abbiamo una grande etica del lavoro, tanta qualità e carattere. Se vedi l’assist del gol, questo è quello che desidera un attaccante. Ho segnato e questa è la cosa più importante”.

Sulla possibilità di vederlo insieme a Leao e Pulisic:

“Dipende dalla partita. Il mister deve decidere per vincere la partita. Abbiamo bisogno di tutti, dai titolari a chi sta in panchina”.