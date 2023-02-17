In vista di Monza-Milan: le probabili formazioni delle due squadre

Rossoneri a caccia della terza vittoria consecutiva. Monza ancora imbattuto nel 2023. Gara dal sapore di derby

18.00 all’UPower Stadium. Il Milan sta preparando la sfida di domani. Gli uomini di Pioli affronteranno i biancorossi alle oreall’UPower Stadium.

campionato. Dall’arrivo del tecnico campano sulla panchina del Monza sono stati fin qui 28 i punti su 16 match. Il Milan, dal canto suo, è alla ricerca di continuità e a caccia della terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. I rossoneri hanno perso le ultime 2 gare fuori casa dove tra l’altro non è riuscito nemmeno ad andare in gol. Il match valido per la 23a giornata vede un Monza che arriva da un trend decisamente positivo in questo inizio d’anno. Palladino ha messo a segno 4 vittorie e 4 pareggi. E si tratta della striscia di risultati utili consecutivi più lunga del. Dall’arrivo del tecnico campano sulla panchina del Monza sono stati fin quii punti su 16 match. Il Milan, dal canto suo, è alla ricerca di continuità e a caccia della terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. I rossoneri hanno perso le ultime 2 gare fuori casa dove tra l’altro non è riuscito nemmeno ad andare in gol.

Queste le possibili scelte dei due allenatori. Di Gregorio confermato tra i pali. Difesa a 3 per il Monza con Izzo, Pablo Marì e Marlon. Centrocampo affidato a Donati, Sensi, Rovella e Ciurria. Infine Petagna supportato da Pessina e Caprari. Risponderanno i rossoneri con: Tatarusanu in porta e il tridente difensivo composto da Kalulu, Kjaer, Thiaw. Saelemaekers a destra e Theo a sinistra. Coppia di centrocampo: Tonali-Krunic. Infine Brahim Diaz (in ballottaggio con De Ketelaere) e Leao a sostegno dell’unica punta Giroud. Potrebbe essere convocato Florenzi. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN dalle 17.30.