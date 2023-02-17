In vista di Monza-Milan: le probabili formazioni delle due squadre

Il Milan sta preparando la sfida di domani. Gli uomini di Pioli affronteranno i biancorossi alle ore 18.00 all’UPower Stadium.
Il match valido per la 23a giornata vede un Monza che arriva da un trend decisamente positivo in questo inizio d’anno. Palladino ha messo a segno 4 vittorie e 4 pareggi. E si tratta della striscia di risultati utili consecutivi più lunga del campionato. Dall’arrivo del tecnico campano sulla panchina del Monza sono stati fin qui 28 i punti su 16 match. Il Milan, dal canto suo, è alla ricerca di continuità e a caccia della terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. I rossoneri hanno perso le ultime 2 gare fuori casa dove tra l’altro non è riuscito nemmeno ad andare in gol.
Queste le possibili scelte dei due allenatori. Di Gregorio confermato tra i pali. Difesa a 3 per il Monza con Izzo, Pablo Marì e Marlon. Centrocampo affidato a Donati, Sensi, Rovella e Ciurria. Infine Petagna supportato da Pessina e Caprari. Risponderanno i rossoneri con: Tatarusanu in porta e il tridente difensivo composto da Kalulu, Kjaer, Thiaw. Saelemaekers a destra e Theo a sinistra. Coppia di centrocampo: Tonali-Krunic. Infine Brahim Diaz (in ballottaggio con De Ketelaere) e Leao a sostegno dell’unica punta Giroud. Potrebbe essere convocato Florenzi. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN dalle 17.30.