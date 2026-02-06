Modric-Milan, il rinnovo è nelle mani del croato

Luka Modric e il Milan: rinnovo possibile, ma decide lui. C'è l’opzione per il secondo anno ma la scelta arriverà tra aprile e maggio.

Il caso del contratto di Luka Modric col Milan, che ha firmato per un anno con opzione per il secondo, è uno di quei particolari casi in cui pesa di più la decisione del giocatore rispetto a quella della società. Infatti, viste anche le prestazioni che sta dando in campo e ciò che trasmette a tutto l’ambiente, il club sarebbe ben contento di avere Modric a Milano anche la prossima stagione. Ma in questo caso l’ultima parola spetta esclusivamente al giocatore, che intorno a fine stagione deciderà il da farsi.

Anche mister Allegri, nella conferenza pre-Bologna, ad una domanda relativa al futuro di Modric, rispose così: “Luka decide lui. Se ha voglia di continuare o meno”.

Quindi staremo a vedere se Modric vorrà proseguire ancora dopo la stagione in corso. Al termine del Mondiale, l’ultimo della sua carriera, se avrà ancora gli stimoli magari continuerà in rossonero. C’è da dire anche che se il Milan si dovesse qualificare in Champions, in quel caso Luka Modric farebbe sicuramente più fatica a tirarsi indietro.

Moretto: “Decisione tra aprile-maggio”

Ecco anche il punto dell’esperto di mercato Matteo Moretto che, intervenuto recentemente sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato proprio di Modric:

“Luka Modric ha un contratto in scadenza a giugno. C’è un’opzione di rinnovo, un più uno, che però è nelle mani del calciatore. Luka Modric deciderà intorno ad aprile-maggio, con l’andare della stagione. Si vuole concentrare sul presente, ottenere più vittorie possibili col Milan e poi decidere con calma del suo futuro. Vuole arrivare al massimo al Mondiale e poi deciderà quale sarà il suo futuro. Serve del tempo, serve capire cosa vorrà veramente il ragazzo verso la fine della stagione”.