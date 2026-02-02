Allegri in conferenza: “Inizia la discesa verso il finale di stagione”

Ecco l’estratto della conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri alla vigilia di Bologna-Milan. Tutte le dichiarazioni

Il mister rossonero Massimiliano Allegri ha appena parlato in conferenza stampa alla viglia di Bologna-Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul rinnovo di Maignan:

“Sono molto contento perché il Milan si è assicurato uno dei tre migliori portieri in Europa. Lui è molto contento, ha sempre detto di voler restare, la società è stata brava a fare il lavoro giusto per far sì che Mike rimanesse al Milan. Ora pensiamo a domani”.

Su Mateta:

“Mateta, come ho sempre detto, parlo solamente dei calciatori tesserati del Milan. Anche per rispetto, non è giusto parlare di giocatori di altre squadre”.

Il Bollettino sugli infortunati:

“Saelemaekers non ci sarà, questo adduttore gli dà ancora fastidio. A Roma si è messo a disposizione ma ha avuto un risentimento. Pulisic ha questa borsite che gli dà fastidio. Oggi valuteremo, se starà meglio lo porteremo. Leao, lo stiamo gestendo, ha questo fastidio adduttore-pube, ma sarà a disposizone. Gli altri sono tutti vivi e quindi li porteremo a Bologna”.

Sull’avvicinamento a Bologna:

“Il Bologna viene da una bella vittoria in Europa League ma che ha fatto solo una vittoria nelle ultime 10. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza. Ci vuole una partita molto seria”.

Su come abbia convinto Maignan e se convincerà anche Modric:

“Io non ho convinto assolutamente Maignan. Il merito, com’è giusto che sia perché hanno lavorato molto e decidono loro sui contratti, è della società. Dopo che Maignan è rimasto in estate ero fiducioso che potesse continuare al Milan. Maignan è un ragazzo molto sensibile, sapevo che volesse rimanere. Bisognava solo passare quel misundersting dell’estate… E che poi parasse. E sta parando. Modric vediamo, Luka decide lui. Se ha voglia di continuare o meno”.

Sul Bologna:

” iamo stati fortunati ad avere queste due partite, domani e tra 10 giorni. Avremo il tempo per poter recuperare Pulisic e Leao appieno; Fullkrug, quel dito prima o poi si rincollerà. Ci avviciniamo anche al rientro di Gimenez che sarà come ho già detto molto utile per il finale di stagione. Sono contento dei ragazzi che ho disposizione. Fino ad oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l’obiettivo finale. La Juventus si è avvicinata, la Roma è lì attaccata, il Como è attaccato. L’Inter credo non avrà problemi, quindi ci sono 5 squadre per 3 posti. Non dobbiamo perdere di vista che quello che è stato fatto col lavoro durante questi mesi non deve essere buttato in poco tempo. Quello che è fatto rimane, il domani va conquistato. Domani è la penultima trasferta delle sei dell’ultimo periodo. Un ultimo passettino domani e poi in 10 giorni recuperiamo i giocatori che hanno qualche acciacchetto”.

Sul calendario, se è uguale per tutti:

“Inutile dire. I calendari sono questi. Ci dicono di giocare domani e giochiamo domani. Sapevamo della problematica delle Olimpiadi, è un’opportunità per recuperare giocatori: cerchiamo di vedere il lato positivo, non sempre quello negativo”.

Se è in arrivo un mese favorevole giocando meno partite:

“Allora mettiamo in chiaro. Tutte le volte sento polemiche sui calendari: si gioca troppo, si gioca piano, si gioca forte, si gioca alle 9 si gioca alle 7. Ho fatto 5 anni alla Juventus. La Juve ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, giocato 2 finali di Champions, eppure eravamo in testa giocando le stesse partite degli altri. Se si vuole stare ad alto livello bisogna fare tante partite e partecipare alla Champions, per me farlo è un piacere. Io spero che l’anno prossimo avrò questi problemi, se si possono chiamare problemi. Poi con la Champions bisogna fare un certo tipo di rosa, ma quelli sono altri discorsi”.

Se ora occorre alzare il livello:

“Diciamo che abbiamo da migliorare in alcuni momenti della partita com’è successo a Roma. Dopo 15 secondi abbiamo rischiato di prendere gol. Abbiamo avuto difficoltà per meriti della Roma ma anche per demeriti nostri. La loro forza è stata quella di saltarci addosso e rubarci palla. Dobbiamo migliorare in quello, così come in tante altre cose, senza perdere mai di vista il risultato finale che ci dovrebbe portare a raggiungere il nostro obiettivo”.

Sul mercato in Italia più modesto:

“Penso che non è che si scopra oggi. Basta vedere il fatturato delle squadre inglesi, nelle prime 8 di Champions ci sono 5 inglesi. Tra le prime 8 c’è solo lo Sporting che non ha quel tipo di fatturato lì. Negli ultimi 15 anni le 4 semifinaliste sono state quasi sempre le prime 4 per fatturato, con qualche eccezione. In Italia non dobbiamo sempre piangerci addosso. La Serie A è un campionato meraviglioso, i giocatori imparano tanto. La situazione calcistica europea in questo momento è questa”.

Se il Milan è inferiore all’Inter:

“Io non dico che il Milan è inferiore all’Inter. Sono in testa alla classifica e hanno possibilità di vincere. Negli ultimi anni non sono praticamente quasi mai usciti dai primi due posti. Chivu sta facendo un bellissimo lavoro, ha allenato due mesi a Parma con una bellissima salvezza e ora sta facendo benissimo all’Inter”.

Sul perché l’Inter è più in grado di ammazzare le partite con le piccole rispetto al Milan:

“Sono caratteristiche dei giocatori. Noi abbiamo giocatori ottimi ma con caratteristiche diverse da quelli dell’Inter”.

Se il mercato delle avversarie alza il livello della competizione:

“Quando si arriva questa momento della stagione, a febbraio, è normale che si alzi il livello: inizia la discesa verso il finale di stagione. I punti pesano di più, gli obiettivi li vedi là e cerchi di andarli a prendere e tutti vogliono farlo. Al momento ci sono 5 squadre per 3 posti”.

Sul perché ci sia bisogno di un altro attaccante:

“Fortunatamente stasera finisce il mercato. La società pensa al mercato, fino a questo momento qui è arrivato Fullkrug e sono molto contento. Gli acquisti pensiamo che possano essere Gimenez e soprattutto Leao e Pulisic, che nei prossimi 10 giorni speriamo di mettere in carreggiata per bene. Dobbiamo concentrarci su chi abbiamo, i ragazzi stanno facendo buone cose e soprattutto bisogna continuare, che è la cosa più difficile”.

Sulla partita di domani:

“Domani è molto complicata, il Bologna ti salta addosso, gioca, si propone. Bisogna giocare bene tecnicamente e non farli scatenare in velocità, su quello sono molto bravi”.

Su Nkunku:

“Credo che abbia tutte le qualità per poter crescere. Ci sono giocatori che arrivano, si inseriscono e fanno bene. E c’è chi caratterialmente ha bisogno di più tempo per inserirsi. Ha già fatto dei gol e siamo contenti, ma, come tutti, io compreso si può sempre migliorare”.

Se ci sono delle analogie con l’ultima stagione alla Juventus:

“Da tutte le cose c’è sempre da imparare. Da quella situazione lì quando sono arrivato in fondo mi sono fatto delle domande. Quest’anno cercheremo di lavorare affinché non succeda. Perché è successo? Non è facile. A parole è tutto facile. Poi ci sono situazioni diverse, bisogna cercare di capirle e poi a farle magari anche in modo diverso”.

Se domani giocherà Athekame oppure Loftus-Cheek al posto di Saelemaekers.

“Uno dei due giocherà in quella posizione. Athekame è cresciuto molto, si è inserito bene. Ho piena fiducia in lui, se dovesse giocare lui. Altrimenti giocherà Loftus-Cheek esterno”.