Milan, ecco tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali

Sosta per le nazionali: quindici giocatori del Milan convocati con le rispettive selezioni. Ecco tutti i nomi

Milanello resterà piuttosto vuoto in questi giorni di sosta per le nazionali. Si farebbe prima a dire chi rimarrà a Milano, considerando che sono ben quindici i rossoneri convocati dalle rispettive selezioni.

Quindici rossoneri in giro per il mondo

Partendo dall’Italia, Gabbia è stato chiamato dal CT Gennaro Gattuso, mentre resta escluso ancora una volta Ricci. Con la Francia ci saranno Maignan, Rabiot e Nkunku, mentre Fofana è rimasto fuori.

Per il Belgio convocati Saelemaekers e De Winter; Loftus-Cheek è stato nuovamente chiamato da Tuchel nella nazionale inglese, escluso ancora Tomori. Ci saranno poi Pavlovic con la Serbia, Modric con la Croazia, Leao con il Portogallo e i giovani Athekame e Bartesaghi rispettivamente con le Under 21 di Svizzera e Italia. Tra i convocati che voleranno oltreoceano figurano Giménez (Messico), Pulisic (Stati Uniti) e Estupinán (Ecuador).

A Milanello, tirando le somme, resteranno Fofana, Tomori, Odogu e Ricci, i portieri Terracciano e Torriani, oltre all’infortunato Jashari che sta ancora lavorando a parte per recuperare.

Come sempre, l’auspicio è che i giocatori impegnati in nazionale possano mettere minuti nelle gambe e migliorare la propria condizione, evitando però gli infortuni, spesso motivo di polemiche al rientro.