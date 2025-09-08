Modric: “Milan uno dei più grandi club al mondo”

In vista dell’impegno della sua nazionale contro il Montenegro questa sera alle 20:45, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, Luka Modric ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Croazia e tra le altre cose ha parlato anche di Milan.
Il centrocampista del Milan ha commentato così l’inizio della sua avventura in rossonero:
“Questa fase di adattamento è molto importante per me. Posso dire solo cose positive: il club, la squadra, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sono entusiasta del club, della sua grandezza, dell’organizzazione, si vede che è uno dei club più grandi al mondo, anche se attualmente non è ai livelli di risultati degli anni Novanta o Duemila”.
Nella scorsa partita contro le Isole Faroe, Modric era subentrato dalla panchina giocando 25 minuti. Vedremo stasera quanto spazio gli concederà il CT croato.
