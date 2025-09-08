Modric: “Milan uno dei più grandi club al mondo”

Luka Modric elogia il Milan dal ritiro della sua nazionale. Il centrocampista croato racconta la sua fase di adattamento in rossonero.

In vista dell’impegno della sua nazionale contro il Montenegro questa sera alle 20:45, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, Luka Modric ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Croazia e tra le altre cose ha parlato anche di Milan.

Il centrocampista del Milan ha commentato così l’inizio della sua avventura in rossonero:

“Questa fase di adattamento è molto importante per me. Posso dire solo cose positive: il club, la squadra, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sono entusiasta del club, della sua grandezza, dell’organizzazione, si vede che è uno dei club più grandi al mondo, anche se attualmente non è ai livelli di risultati degli anni Novanta o Duemila”.

Nella scorsa partita contro le Isole Faroe, Modric era subentrato dalla panchina giocando 25 minuti. Vedremo stasera quanto spazio gli concederà il CT croato.