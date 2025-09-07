Milan, la lista ufficiale per il campionato di Serie A

Con la chiusura del calciomercato, il Milan ha consegnato alla Lega Serie A la lista ufficiale dei giocatori utilizzabili in campionato, che resterà invariata fino alla sessione invernale.
Requisiti per la rosa:
Ogni squadra può presentare un massimo di 25 giocatori, con alcune regole precise:
-massimo 17 calciatori “non formati in Italia”
-almeno 8 “giocatori formati localmente”, suddivisi in:
Formati nel vivaio del club (3 stagioni tra i 15 e i 21 anni)
Formati nel vivaio italiano (3 stagioni tra i 15 e i 21 anni in club della stessa federazione)
I calciatori U22 sono esentati dall’obbligo di registrazione e non vengono conteggiati.
Il Milan ha scelto di presentare una rosa da 22 elementi, lasciando alcuni slot liberi che potranno essere riempiti a gennaio. Considerando che i rossoneri non affronteranno le coppe europee, una rosa più corta dovrebbe comunque essere sufficiente.
Lista Milan Serie A 2025/26
Stranieri (14 su 17):
Maignan; Tomori; Pavlovic; Estupiñán; Modric; Fofana; Jashari; Loftus-Cheek; Saelemaekers; Rabiot; Pulisic; Leão; Nkunku; Gimenez
Vivaio Italia (3 su 4):
Terracciano; De Winter; Ricci
Vivaio Milan (1 su 4):
Gabbia
Under 22 (illimitati):
Torriani; Bartesaghi; Odogu; Athekame; Balentien