Milan, occhi su Milinkovic-Savic ma la concorrenza è davvero tanta

Milinkovic-Savic è finito nel taccuino anche del Milan. Ed è uno dei centrocampisti più richiesti di Europa. Lascerà Roma a fine stagione?

Redazione Il Milanista

Situazione complessa in casa Lazioper il rinnovo di Milinkovic-Savic, tema che tormenta Lotito e i tifosi da diverso tempo ormai. Il centrocampista -nonostante una prova al di sotto delle aspettative al Mondiale in Qatar con la maglia della Serbia- é l'oggetto del desiderio di diversi top club europei e non solo.

Acquistato nel 2015 -appena ventenne- dal Genkper 12 milioni di euro, il classe 1995 di Lleida in questi sette anni è diventato il punto fermo della squadra e della tifoseria biancoceleste a suon di gol e assist. In 13 presenze quest'anno ha effettuato 7 assist e messo a segno 3 gol in campionato. Grande punto interrogativo è il suo futuro che -secondo le ultime indiscrezioni trapelate- lo vedrebbero sempre più lontano dalla Capitale. A questa città deve tutto: una crescita esponenziale che lo ha portato a diventare una vera e propria bandiera in poco tempo. Adesso però per lui -forse- è arrivato il momento di vivere una nuova esperienza lontano da Roma. Il contratto del numero 21 scadrà fra 18 mesi e Claudio Lotito non vorrebbe cederlo a meno di 100 milioni di euro. Valore di cartellino decisamente spropositato e fuori mercato quello fissato dal patron della Lazio (soprattutto visto il suo deludente Mondiale e considerando che è in scadenza). Il club biancoceleste starebbe pensando un "mini" rinnovo, ma pare che la soluzione non soddisfi il giocatore.

Il rischio di andare a scadenza aumenta sempre di più e in Serie A intanto Juventus e Milan monitorano la situazione (per ora da lontano). Per i rossoneri si parla di fantamercato, ma mai dire mai. Il centrocampista della Lazio fa gola a Maldini e Massara e sarebbe l'asso nella manica per rafforzare ancora di più quella zona di campo e sperare nella seconda stella consecutiva. Oltre ai due club italiani sopracitati il Sergente piace molto anche all'estero: Manchester United, PSG e Real Madrid. Ma in pole position ci sarebbe al momento l'Arsenal. I Gunners stanno pensando a mettere sul piatto un'offerta che si aggira attorno agli 80 milioni di euro a gennaio o 35 a giugno 2023. La sua partenza in ogni caso dovrebbe avvenire non prima della fine del campionato.