Milan, Zambrotta: “Allegri lotterà per lo scudetto, ma sarà dura”

Gianluca Zambrotta analizza il Milan di Allegri nella lotta scudetto con Inter e Napoli e poi commenta la mancata sfida col Como in Australia.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex terzino rossonero Gianluca Zambrotta è intervenuto in merito all’attuale Milan allenato da Massimiliano Allegri e alle sue chance nella lotta scudetto con Inter e Napoli. In seguito ha commentato anche la scelta di fare dietrofront per la partita tra Milan e Como di febbraio, per la quale era in atto il piano di disputarla in Australia. Una decisione su cui Zambrotta ha espresso un’opinione controcorrente, dicendosi assolutamente favorevole all’idea ormai tramontata.

Le parole di Zambrotta sul Milan

“Il Milan ha la possibilità di lavorare in maniera più tranquilla senza le coppe. Allegri sta facendo molto bene e lotterà per lo scudetto. Ma sarà dura perché l’Inter, soprattutto, e il Napoli sono molto molto agguerriti”.

Su Milan-Como che non si giocherà in Australia:

“Ero assolutamente d’accordo. Questa possibilità oggigiorno è un modo per poter promuovere il nostro campionato che in questo momento è un po’ in difficoltà e ha bisogno di essere più presente all’estero. Tra gli anni Novanta e Duemila non c’era questa necessità, perché la Serie A si vendeva da sola. Ora che fa fatica, è giusto creare eventi ad hoc, una o due volte all’anno, che aumentino la visibilità sul mercato”.