Milan, Warren Bondo dice sì alla Cremonese: la formula e i dettagli

Come si svilupperà la trattativa che potrebbe legare la Cremonese e Warren Bondo nella prossima stagione. Il Milan riflette...

In casa Milan si ragiona non solo sui grandi nomi in entrata e possibili rinforzi per la prossima stagione, ma anche sulla gestione dei giovani da valorizzare nella rosa. Tra i casi più delicati c’è quello di Warren Bondo, centrocampista classe 2003 arrivato dal Monza lo scorso gennaio per 10 milioni di euro. Un investimento importante, che però non ha ancora trovato spazio con continuità nella prima squadra rossonera. Nella serata di ieri era emersa la volontà del giocatore di restare al Milan per giocarsi le sue carte. Bondo, infatti, aveva inizialmente rifiutato l’ipotesi Cremonese, convinto di potersi ritagliare un posto alla corte di Massimiliano Allegri. Tuttavia, con il passare delle ore, il centrocampista francese sembra aver cambiato idea.

La volontà di Bondo

La possibilità di trovare continuità in una squadra neopromossa e ambiziosa come la Cremonese potrebbe rappresentare la scelta giusta per il suo percorso di crescita. L’idea è quella di accumulare minuti, responsabilità e rientrare a Milano più pronto, magari già dalla prossima stagione. Bondo ha quindi aperto alla cessione temporanea e nei prossimi giorni è attesa la decisione definitiva. Il Milan riflette su come chiudere l’operazione e spera che questa esperienza possa essere la svolta per il giovane centrocampista. Un anno lontano da San Siro per tornarci da protagonista.