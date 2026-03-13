Milan, sfuma Vlahovic? Può rinnovare con la Juventus

Il futuro di Dusan Vlahovic resta incerto tra l’ipotesi parametro zero e il possibile rinnovo con la Juventus. Il Milan resta alla finestra.

È stato il tormentone del mercato estivo rossonero, poi chiaramente non concretizzato: quello di Dusan Vlahovic è un nome che potrebbe tornare d’attualità in chiave mercato molto presto. Visto il suo contratto in scadenza a giugno, potrebbe essere raggiunto anche a parametro zero. Ovviamente i costi resterebbero comunque elevati tra commissioni e ingaggio, ma nel caso in cui non rinnovasse con la Juventus il risparmio del costo del cartellino sarebbe già un bell’affare.

Cambiano i piani del Milan?

Se negli scorsi mesi abbiamo parlato di un Vlahovic al passo d’addio con la Juve, e per questo abbiamo tenuto sempre aperta l’ipotesi Milan per giugno, adesso qualcosa è cambiato. A partire dall’arrivo di Spalletti in bianconero, la permanenza di Vlahovic è diventata di nuovo possibile. Tanto che nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sono ipotizzate anche le cifre del possibile rinnovo, notevolmente inferiori al contratto attuale: da circa 12 milioni a poco più di 7 più bonus.

Qualora andasse davvero così, allora sfumerebbe uno dei grandi obiettivi per l’attacco rossonero. Fino ad affare fatto però, visto il grande apprezzamento di mister Massimiliano Allegri per il serbo, è giusto tenere aperta questa pista. Il Milan in estate acquisterà un grande attaccante: per il momento i nomi sono proprio quello di Vlahovic e un altro ex Juve, Moise Kean. Ma occhio, come sempre, anche ai possibili mister X.