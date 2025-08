Milan: Vlahovic obiettivo primario, Schick e Dovbyk le alternative

Il Milan è ancora in cerca di un attaccante per affiancare Gimenez. Vlahovic resta il primo nella lista, seguono Schick e Dovbyk

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Il Milan per l’attacco a come obiettivo primario, anche per volontà di Massimiliano Allegri, ha Dusan Vlahovic. Le possibili alternative che sta valutando il club rossonero sono Patrick Schick e Artem Dovbyk. Secondo Il Giornale, i rossoneri si stanno muovendo in silenzio per provare ad ingaggiare a condizioni favorevoli l’attaccante juventino. Dell’attaccante serbo ne ha parlato il direttore generale juventino Damien Comolli: “Se ci sarà un’ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione”.