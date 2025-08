Sky dà l'annuncio in diretta: "Sorpresa! Il Milan sta pensando a..."

Occhio alle ultime news svelate in diretta su Sky Sport dal noto esperto di calciomercato Manuele Baiocchini su un nuovo obiettivo del Milan

Massimiliano Allegri continua ad attendere rinforzi importanti dal calciomercato estivo per il suo Milan. Di certo, guardando la rosa a sua disposizione in questo momento, è l’attacco il reparto più sguarnito in assoluto. Ad oggi – a parte Santiago Gimenez che non è ancora aggregato alla squadra per la tournée estiva – Allegri non ha praticamente nessuna punta di ruolo a disposizione. Serve intervenire sul mercato, questo è chiaro.

Così come è chiaro ormai da tempo che il sogno di calciomercato di Max e del Milan è sempre quel Vlahovic in uscita dalla Juventus. I contatti tra i rossoneri e l’entourage del giocatore sono frequenti, tanto che il serbo avrebbe dato priorità assoluta al Diavolo. Allegri ci ha già parlato nelle scorse settimane, assicurandogli la centralità nel suo progetto tecnico.

La trattativa con la Juve però non è così semplice e c’è anche il nodo relativo all’ingaggio pesantissimo da sciogliere per arrivare a dama. Ecco perché Tare e soci intanto sondano il mercato alla ricerca di alternative valide. Una di queste, a sorpresa, è stata rivelata nelle ultime ore in diretta da Sky Sport.

Nuovo obiettivo di calciomercato a sorpresa per il Milan: le ultime news in diretta Sky

A parlarne è stato il noto esperto di calciomercato Manuele Baiocchini, che ha riferito: “Da quello che sappiamo, tra i vari nomi che sono stati seguiti con attenzione e che sono sulla lista degli attaccanti del Milan c’è anche quello di Arnaud Kalimuendo del Rennes. E’ un profilo che i rossoneri stanno seguendo con interesse. Kalimuendo ha segnato tanto nell’ultimo campionato, ben 18 gol. Per il momento non c’è un trattativa vera e propria, ma c’è comunque la volontà da parte del Milan di capire meglio la situazione dell’attaccante francese e di approfondire il discorso perché è un giocatore che piace”. Ma chi è nello specifico Arnaud Kalimuendo?

Kalimuendo in orbita Milan: il profilo

Arnaud Kalimuendo Muinga è un attaccante francese di origini congolesi di 23 anni, brevilineo (175 cm di altezza), molto rapido e veloce nello stretto, bravo a muoversi negli spazi. Destro naturale, ha ottimo fiuto del gol e vede la porta con discreta continuità. Cresciuto nel settore giovanile del PSG, si è consacrato con il Rennes dopo una prima esperienza positiva al Lens. Nell’ultima stagione ha messo a segno 18 gol complessivi e 4 assist. Profilo interessante, che il Milan ha dunque aggiunto alla propria lista di calciomercato per l’attacco.