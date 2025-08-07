Milan, Vlahovic o Hojlund? I numeri a confronto

Il Milan valuta due profili per l’attacco: a confronto età, numeri e prospettive di rendimento per individuare il rinforzo ideale.

Nelle ultime ore, per quanto riguarda la corsa all’attaccante, il Milan sembra aver ristretto il campo a due nomi: Vlahovic e Hojlund sono i principali candidati. Vediamo, attraverso i numeri delle loro ultime stagioni, chi potrebbe essere l’acquisto migliore per i rossoneri.

Chi è il profilo più adatto per il Milan?

Hojlund è più giovane, classe 2003, mentre Vlahovic è nato nel 2000. Una differenza che conta relativamente poco, visto che entrambi rientrano perfettamente nel range d’età coerente con la politica del Milan, orientata verso profili giovani.

Vlahovic, nelle ultime tre stagioni con la Juventus, ha sempre raggiunto la doppia cifra. La sua migliore stagione in bianconero è stata la 2023/2024 – proprio con l’attuale allenatore del Milan, Massimiliano Allegri – in cui ha segnato 18 gol, senza disputare le coppe europee. Tuttavia, il miglior Vlahovic lo si è probabilmente visto ai tempi della Fiorentina, in particolare nella stagione 2020/2021, quando mise a segno 21 gol in Serie A. La sua annata più prolifica in assoluto resta però la 2021/2022, divisa tra Fiorentina e Juventus: 29 gol totali, di cui 20 con la Viola e 9 con i bianconeri. Anche se la sua ultima stagione non è stata brillante sotto il profilo del rendimento, ha comunque chiuso con 15 gol tra campionato e coppe.

Hojlund, dal canto suo, non ha ancora mostrato un grande bottino realizzativo. Nelle ultime due stagioni al Manchester United ha segnato 10 e 15 gol rispettivamente. Numeri che, seppur non così alti, vanno letti nel contesto di una squadra in difficoltà e in cui è stato spesso alternato. Nella stagione 2022/2023, quella in cui è esploso con l’Atalanta, aveva realizzato 10 gol.

Hojlund ha chiaramente meno esperienza ad alti livelli rispetto a Vlahovic, che – anche per motivi anagrafici – ha numeri più consistenti. Per rendimento e per il legame già consolidato con Allegri, Vlahovic sembra il profilo più adatto alle esigenze immediate del Milan. Tuttavia, Hojlund rimane un nome da monitorare: la sensazione è che i suoi anni migliori debbano ancora arrivare. Se acquistato al prezzo giusto, potrebbe rivelarsi un colpo davvero importante.