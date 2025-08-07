Milan, Di Marzio: "Hojlund è fattibile a una sola condizione..."
Milan, Di Marzio: “Hojlund è fattibile a una sola condizione…”

Stefania Palminteri
7 Agosto, 11:00
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky.
L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto sulla trattativa fra il Milan e il Manchester United per Hojlund

Il calciomercato non dorme mai e, tra le pieghe di un’estate mai ferma, si apre uno scenario che fino a pochi giorni fa sembrava impensabile: il possibile ritorno di Rasmus Hojlund in Serie A, stavolta con la maglia del Milan. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la trattativa potrebbe diventare realmente percorribile se il Manchester United chiudesse per l’acquisto di Benjamin Sesko nelle prossime ore. In quel caso, i Red Devils sarebbero disposti ad ascoltare proposte per un prestito dell’attaccante danese. Il Milan è alla finestra, pronto a cogliere l’occasione. Il profilo di Hojlund piace da tempo: giovane, fisico, già abituato ai ritmi della Serie A e con margini di crescita ancora enormi.

I possibili sviluppi

L’idea di prenderlo in prestito stuzzica la dirigenza rossonera, che cerca un centravanti capace di garantire profondità e qualità. Il giocatore non ha mai nascosto un certo legame con l’Italia e la possibilità di rilanciarsi a Milano sarebbe accolta con entusiasmo. Il nodo, quindi, resta temporale. Finché lo United non chiuderà per Sesko, ogni discorso resterà sospeso. Ma il canale tra i club è aperto e i contatti proseguono. Hojlund rappresenterebbe un colpo di peso per l’attacco del Milan, ma i rossoneri si muoveranno solo alle condizioni giuste. Nel frattempo, Allegri attende rinforzi e osserva da vicino l’evoluzione dell’intreccio.

