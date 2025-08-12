Milan, si va verso il sold out contro il Bari? I biglietti venduti...

La passione dei tifosi del Milan non si ferma neanche ad agosto. Nella prima partita ufficiale di domenica si prospettano numeri altissimi

In una Milano ancora avvolta dal caldo di metà agosto, la passione rossonera non conosce sosta. Dopo una stagione che ha lasciato più ferite che sorrisi, i tifosi del Milan scelgono di voltare pagina a modo loro: riempiendo nel concreto San Siro. Non è una finale, non è un big match di Champions League, ma un trentaduesimo di Coppa Italia contro una squadra di Serie B. Eppure, l’attesa è da grande evento. Domenica 17 agosto, alle ore 21.15, i rossoneri debutteranno ufficialmente nella nuova stagione ospitando il Bari. Per l’occasione, sono già stati staccati 53 mila biglietti, ”costringendo” la società ad aprire anche il terzo anello rosso, segnale di un entusiasmo che resiste al di là dei risultati.

La passione non si ferma

Il primo turno di Coppa Italia rappresenta l’inizio di un percorso tutto da costruire per il Milan di Massimiliano Allegri, chiamato a dare subito risposte dopo un’annata deludente. L’avversario, il Bari, arriva a San Siro con il ruolo dell’outsider pronto a sfruttare ogni distrazione, ma dovrà fare i conti con una cornice da Serie A. Per i giocatori, sarà il primo contatto con un pubblico che, nonostante delusioni e critiche, continua a sostenere la squadra. Un test di carattere e concentrazione, dove oltre al risultato conterà il segnale di voler cambiare marcia.