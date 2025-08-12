Milan, Estupinan: “Non vedo l’ora di giocare a San Siro”

Tra pochi minuti parlerà per la prima volta Pervis Estupinan come nuovo giocatore del Milan. Segui la live testuale!

Ci siamo. È arrivato il momento di conoscere il nuovo giocatore del Milan. Tra pochi minuti Pervis Estupinan parlerà per la prima volta alla stampa come giocatore rossonero. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

Inizia la Conferenza stampa di Pervis Estupinan:

In Ecuador tutti conoscono il Milan, ci sono tantissimi tifosi. Sono contentissimo di essere qua, perché ho lavorato tanto per giocare in un club come questo e voglio godermi questo momento.

La condizione fisica? Ne ho parlato l’altro giorno con il preparatore atletico del Milan: sono arrivato ad Hong Kong praticamente con il paracadute, sono stato catapultato in questa realtà. Sono sempre stato un giocatore fisico. In estate cerco sempre di mantenermi in buone condizioni, sono arrivato in buona condizione qui al Milan, mi sento pronto fisicamente. Non vedo l’ora di giocare a San Siro e dare gioie ai tifosi insieme ai miei compagni.

Quando abbiamo saputo che il Milan ha manifestato interesse è stato emozionante. Con mia moglie, i miei figli e gli altri familiari ci siamo rallegrati. Tutte le persone della mia famiglia mi hanno aiutato e sono fondamentali a livello umano per la mia carriera. Voglio sfruttare al massimo questa occasione, un sogno che diventa realtà.

Tutti sappiamo che Theo è un giocatore eccellente, con un piede finissimo. Qui ha lasciato il segno. Vorrei fargli i complimenti. Ora tocca a me, sono contentissimo e non vedo l’ora di occupare quella fascia. Lavorerò sodo per dimostrare a tutti e restituire al Milan la fiducia che hanno avuto in me. Non vedo l’ora di far gioire i tifosi. Cercherò di lavorare al meglio. Non vedo l’ora di vincere più titoli possibili al Milan, è uno dei miei obiettivi. Sono contento di vestire il numero 2 maglia che è stata vestita un giocatore importantissimo come Cafù.

La prima cosa in cui mi ha aiutato de Zerbi è stata la comprensione dell’italiano: non lo parlo ma lo capisco, cercherò di impararlo. A livello calcistico, sono contentissimo di essere stato allenato da De Zerbi: un grandissimo tecnico, a me ha aiutato moltissimo. Sono state due stagioni eccellenti e le ricordo con piacere grandissimo. Gli faccio i complimenti per le sue grandissime qualità umane e tattico-tecniche. Ciò che ho appreso cercherò di riproporlo.

Una mia caratteristica è che difendo ma allo stesso tempo salgo e attacco: mi piace dialogare con centrocampisti e attaccanti. Al momento mi sto attenendo a quello che dice il mister; se giochiamo a quattro posso salire e dialogare con gli attaccanti, ma posso giocare anche con la difesa a tre. Ho trovato un gruppo favoloso al Milan e siamo tutti motivati per ottenere traguardi grandi.

Sono prontissimo, non vedo l’ora. Sappiamo tutti che piedi ha Rafa e le sue qualità tecniche: motivatissimo all’idea di giocare al suo fianco. Allo stesso tempo giocando con Leao mi sento ancora più motivato, l’idea di aiutarlo mi galvanizza. Sin dall’inizio mi ha salutato e mi ha fatto un bellissimo sorriso, ho capito subito che possiamo fare cose buone insieme. Speriamo di poter fare male a tante squadre.

Al primo impatto avuto con il mister ho pensato che è molto piacevole: scherza con i giocatori. Poi però quando arriva il momento di lavorare è molto serio e vuole vincere, mi piace molto l’atteggiamento. In Premier sono cresciuto tantissimo, negli ultimi anni sono migliorato a livello di assist e cercherò anche qua di fare gol e assist. A me spetta non solo difendere ma anche salire e fornire assist preziosi.

Il numero 2? Tantissimi giocatori hanno vestito questo numero. Il motivo per cui l’ho scelta è stato perché ho sentito delle parole molto belle e motivanti di Cafù sul mio conto: ho deciso di rendergli omaggio così.

Ho giocato per due stagioni con De Zerbi. La Premier è un campionato molto intenso e molto diverso dal campionato spagnolo da cui provenivo. In Inghilterra c’è da correre tanto e il pallone si muove tanto. De Zerbi ha notato che dovevo migliorare nella tecnica del passaggio e ho fatto tanti esercizi con lui e sono migliorato. Al Milan cercherò di migliorare, si può sempre migliorare.

Mi sento molto bene. Da quando sono atterrato tutti i miei compagni mi hanno dato il benvenuto più caloroso che potessi desiderare. Sento lo spirito dei miei compagni che vogliono raggiungere dei grandi traguardi. Abbiamo tutti voglia di lottare e già da domenica speriamo di partire col piede giusto. Stiamo lavorando sodo e l’obiettivo è quello di iniziare nel miglior modo possibile. Il mister ci sta chiedendo molto e vuole far sì che la nostra mentalità vincente si svegli per fare il bene del Milan.