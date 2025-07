Milan: Vasquez lascia i rossoneri senza aver mai esordito

Devis Vasquez è diventato un nuovo giocatore della Roma. Il portiere ha lasciato il Milan senza aver mai esordito

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Ufficiale: Devis Vasquez sarà il vice di Mile Svilar alla Roma. Il portiere ha firmato un contratto biennale con il Club fino al 30 giugno 2027. L’estremo difensore nell’ultima stagione ha difeso i pali dell’Empoli in Serie A collezionando 32 presenze. Vasquez ha scelto la maglia numero 32. Dunque il portiere lascia il Milan e sbarcherà nella capitale senza aver mai esordito con la maglia rossonera.

IL GALATASARY BLOCCA IL TRASFERIMENTO DI MORATA AL COMO

Il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato in un’intervista nella giornata di ieri a Sky Sport 24, in merito all’affare Alvaro Morata: “Cosa manca per lo spagnolo? Solo che sia qui (sorride, ndr). Cosa manca sul serio? Non lo so, sono cose tra Milan e Galatasaray. Abbiamo un accordo con il Milan ed il giocatore, ora il Milan deve parlare con il Galatasaray e speriamo che Morata possa essere qui il prima possibile”. Le notizie che arrivano al momento però dicono altro. Secondo MilanNews.it il Galatasaray ha bloccato il trasferimento a Como di Morata rifiutando la proposta che gli è stata presentata (da circa 4 milioni di euro) per liberare l’attaccante spagnolo dal prestito.