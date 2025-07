Milan, senti Joao Felix: “Sono davvero felice di essere all’Al Nassr”

L'ex calciatore rossonero Joao Felix ha parlato dopo la sua presentazione all'Al Nassr. Le sue parole...

In esclusiva dopo la presentazione come nuovo giocatore dell’Al Nassr ha parlato Joao Felix il quale ha detto: “Sono davvero felice di essere qui, di unirmi a questo club. Sono davvero emozionato di ritrovare giocatori incredibili e sono emozionato di poter iniziare”.

Ancora le sue parole

“Ho parlato con Jorge Jesus qualche volta, so di piacergli molto. Lo dice sempre a me e ai giocatori che avrò in spogliatoio, miei connazionali. Finalmente lavorerò con Jorge Jesus. Sono entusiasta di imparare con lui e poi lo aiuterò in tutto ciò che potrò”.