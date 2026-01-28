Milan, ultimi giorni di mercato: idea Aké per la difesa

Il Milan entra nei giorni decisivi del mercato di riparazione: per la difesa, Moretto fa il nome di Nathan Aké del Manchester City. Il punto.

Siamo ormai agli sgoccioli del mercato di riparazione e il Milan, per il momento, è fermo al solo acquisto di Fullkrug messo a segno ad inizio mese. Questi ultimi giorni rimasti sono quelli delle occasioni, il tipo di mercato che vuole fare il club rossonero per un eventuale difensore. L’idea è quella di muoversi solo in caso di valida occasione, in grado di migliorare la rosa, altrimenti si resterà così.

Seguendo questo diktat stanno però iniziando a spuntare nomi anche interessanti e di alto livello. L’ultimo in questo senso è quello di Nathan Aké del Manchester City: 30 anni, olandese, piede sinistro, un profilo internazionale, sicuramente di alto livello, che sarebbe in grado di rinforzare la rosa fin da subito. Tuttavia resta un’operazione complicata.

Moretto: “Sondaggio Milan per Aké”

Ecco la spiegazione di Matteo Moretto, il primo a fare il nome di Aké in chiave Milan, sulla situazione attuale.

“Nelle ultime ore ci sono stati contatti e dei sondaggi per capire la fattibilità nei numeri dell’operazione Nathan Aké. È un difensore che piace, anche se è complicato per diversi motivi. Prima di tutto perché guadagna tanto e poi perché in questo momento il Manchester City ha diversi giocatori infortunati, quindi bisogna capire se lo lasceranno effettivamente partire. Il Milan sta comunque cercando di capire se può diventare un’opportunità di mercato in questi ultimi giorni di questa campagna acquisti invernale”.