Milan, le top news di giornata

Proseguono gli allenamenti del Milan in vista della sfida contro il Bologna, e le ultime voci di calciomercato con il nome di Aké.

Altra giornata di allenamenti oggi in casa Milan, con i rossoneri che stanno preparando la sfida di martedì sera contro il Bologna. Una preparazione che sarà più lunga del solito, dato che si giocherà di martedì sera in un insolito posticipo. In questa settimana Allegri approfitterà per recuperare qualche giocatore acciaccato: viene in mente ad esempio Leao, alle prese con un fastidio all’adduttore che non gli permette di dare il suo meglio. Siamo ancora in attesa di vederlo al massimo delle sue potenzialità. E poi anche Saelemaekers, acciaccato per tutta la settimana scorsa, anche lui per un problemino all’adduttore: ha giocato 45’ domenica con la Roma e poi è stato sostituito. C’è bisogno di vedere anche lui al top per avere il miglior Milan.

Ultimi giorni di mercato: c’è un nuovo nome?

Dato che mancano pochi giorni alla fine del calciomercato di riparazione, il Milan resta attento alle possibili occasioni per provare a fare un colpo in difesa. In particolare, il nome spuntato nelle ultimissime ore è quello di Nathan Aké del Manchester City: operazione complicata, ma il club rossonero si sta informando sulla fattibilità. Staremo a vedere se da qui alla conclusione del mercato arriverà qualcuno o se si resterà così.