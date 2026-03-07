Milan, le ultime dal ritiro rossonero in vista del derby

Le ultime dal ritiro del Milan in vista del derby contro l’Inter: allenamento a Milanello, visita di Gerry Cardinale e un dubbio per Allegri.

Si è tenuto oggi nel primo pomeriggio l’allenamento rossonero diretto da mister Massimiliano Allegri in vista del derby di domani sera contro l’Inter, con la squadra che si tratterrà in ritiro nel centro sportivo di Milanello.

Oggi, a sostegno della squadra in vista di un impegno così importante, è stato presente anche l’owner del club Gerry Cardinale, arrivato a Milano intorno all’ora di pranzo e poi diretto a Milanello per una visita a squadra e staff. Domani sarà presente in tribuna ad assistere alla sfida.

L’ultima rifinitura per sciogliere i dubbi

Per quanto riguarda invece il programma di domani, ci sarà un’ultima rifinitura prima di pranzo, probabilmente quella decisiva per Allegri per prendere le ultime decisioni in merito alla formazione da mandare in campo dall’inizio. Al momento il ballottaggio più in bilico è quello tra Estupinan e Bartesaghi per il ruolo di esterno sinistro.

Dopo la rifinitura la squadra pranzerà insieme e solo nel tardo pomeriggio si dirigerà in direzione San Siro.