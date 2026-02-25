Milan, le ultime sul rientro di Santi Gimenez

Le novità sul recupero di Santiago Gimenez dopo l’operazione alla caviglia: controllo decisivo e i tempi di riatletizzazione.

Arrivano ulteriori novità da Milanello in merito al recupero di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, reduce da un’operazione alla caviglia effettuata ad inizio gennaio, è ormai prossimo al ritorno in campo. Sarà decisivo il controllo a cui il giocatore verrà sottoposto nel corso della prossima settimana ad Amsterdam, che stabilirà se potrà ricominciare il lavoro di riatletizzazione sul campo.

Non gioca da ottobre: Santi dovrà sgomitare

Nel suo caso, avendo giocato l’ultima partita a fine ottobre, sarà necessaria una vera e propria nuova preparazione fisica prima di poterlo considerare abile e arruolato. In più c’è da considerare che, per recuperare il ritmo partita, servono minuti nelle gare vere: non bastano gli allenamenti. Minuti che in questa fase, con gli attaccanti tutti a disposizione, saranno difficili da collezionare almeno in un primo momento.

Ma se tutto andrà bene, nel giro di qualche altra settimana il Milan potrà contare nuovamente su un giocatore che ha ancora tanto potenziale inespresso. Chissà se avrà tempo e modo di dimostrarlo in rossonero oppure se il suo destino sarà lontano da Milano.