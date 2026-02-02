Milan, ultime ore di mercato: la situazione Mateta e non solo

È l'ultimo giorno di calciomercato: in casa Milan tiene banco il colpo Mateta legato alle condizioni fisiche e le novità sul difensore.

Stasera alle 20 si chiuderà la sessione di mercato di riparazione e il Milan ha le ultime ore a disposizione per risolvere le situazioni ancora in ballo. Una su tutte quella relativa a Jean-Philippe Mateta. L’accordo c’è su tutto: con il giocatore per l’ingaggio, con gli agenti per le commissioni e anche con il Crystal Palace per il trasferimento. Quello che manca ora è la convinzione definitiva del Milan di voler procedere con la trattativa.

Mateta, tutto fatto ma resta il nodo ginocchio

Come successo in estate per Boniface, il club vuole essere sicuro delle condizioni del ginocchio della punta francese. Mateta è un giocatore generalmente molto integro fisicamente, ma nell’ultimo mese ha accusato un problema al ginocchio che il Crystal Palace ha ritenuto non così grave da impedirgli di giocare. Il Milan però vuole vederci chiaro e ha mandato a Londra un membro dello staff medico per verificare personalmente le condizioni del giocatore, dopo che Mateta ha già svolto le visite mediche nella giornata di ieri.

A questo punto non resta che aspettare e capire quale sarà la decisione finale del Milan, che è esclusivamente nelle mani del club.

Per quanto riguarda invece il difensore, viene da pensare che si possa restare così. Nella giornata di sabato era tornato con forza il nome di Axel Disasi del Chelsea, ma il giocatore non gioca da tempo e dopo alcune valutazioni si è deciso di non procedere. Come da diktat di Allegri, non avrebbe senso prendere giocatori che non andrebbero a migliorare la rosa: piuttosto meglio restare con la situazione attuale. Salvo sorprese, dunque, in difesa non dovrebbero esserci movimenti.