Milan, le top news di giornata

Siamo alla vigilia di Bologna-Milan, aggiornamenti sugli infortunati e il nodo Mateta nell’ultimo giorno di calciomercato.

Giornata piuttosto piena oggi in casa Milan. Oltre ad essere la vigilia del match contro il Bologna, è anche l’ultimo giorno di calciomercato, con in particolare la situazione Mateta ancora in ballo.

Parlando della partita di domani, secondo le ultime indicazioni filtrate dal campo c’è qualche indisponibilità sul versante Milan, come quella di Saelemaekers che non è al meglio e salterà la sfida. Al suo posto dovrebbe esserci dunque Athekame. Altro acciaccato è Pulisic, che verrà valutato oggi con un provino per capire se potrà almeno andare in panchina. In attacco si va nuovamente verso la coppia Leao–Nkunku, ma è stato provato anche Loftus-Cheek al posto del 10 portoghese, anche lui non al meglio. In ogni caso molti di questi aspetti verranno chiariti da mister Allegri, che parlerà più tardi alle 12 in conferenza e farà il suo solito bollettino sui giocatori a disposizione.

Le ultime su Mateta

Per quanto riguarda il mercato, sembrava fatto l’affare per Mateta, ma ora è di nuovo tutto in discussione. Dopo aver trovato un accordo totale sia con il giocatore che con il Crystal Palace, che nel frattempo ha anche preso il sostituto, il Milan non è più convinto al 100% di procedere. Lo staff medico rossonero svolgerà delle visite mediche approfondite nella giornata di oggi a Londra per verificare le condizioni del ginocchio di Mateta. Il Milan non vuole correre rischi e, come successo in passato con Boniface, procederà solo se sicuro della tenuta fisica del nuovo acquisto. In estate quella trattativa naufragò, staremo a vedere come andrà a finire questa. Il mercato chiude stasera alle 20, quindi il tempo stringe.