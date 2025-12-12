Milan, le ultime da Milanello: torna Athekame

Le ultime da Milanello verso il Sassuolo: Athekame torna in gruppo; Gimenez, Leao e Fofana ancora a parte e puntano alla Supercoppa.

Il Milan si è allenato nuovamente questa mattina in vista del match contro il Sassuolo di domenica. Arrivano notizie sul fronte infortunati, in particolare sul fronte recuperi: è infatti rientrato Zachary Athekame, che oggi, per la prima volta dopo un mese di stop, si è allenato con i compagni. Il problema al polpaccio riscontrato durante l’ultima sosta delle nazionali l’ha tenuto fuori a lungo, ma Allegri potrebbe anche decidere di convocarlo.

Gimenez, Leao e Fofana ancora a parte: obiettivo Supercoppa

Per quanto riguarda gli altri tre acciaccati, Gimenez, Leao e Fofana, oggi si sono allenati a parte e puntano a rientrare in Supercoppa. Salteranno tutti e tre il match col Sassuolo. Quello che aveva qualche chance di farcela era Fofana, ma dato che nemmeno oggi si è allenato in gruppo, quasi sicuramente non sarà convocato.

I rossoneri si alleneranno poi nuovamente domattina, mentre nel primo pomeriggio, alle 14, è prevista la conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri. In serata poi la squadra dovrebbe alloggiare all’Hotel Melià di Milano in ritiro pre-partita.