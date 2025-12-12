Milan-Sassuolo, occhi su due difensori neroverdi in vista del futuro

Milan-Sassuolo è anche un’occasione per osservare Idzes e Muharemovic, due difensori in crescita che potrebbero finire nel mirino rossonero.

Il match contro il Sassuolo, in programma domenica a San Siro alle 12.30, ha ovviamente la massima importanza a livello di classifica per restare agganciati a Napoli e Inter, ma sarà anche l’occasione per osservare da vicino due giocatori neroverdi che dalle parti di Milano potrebbero interessare in chiave mercato.

Idzes e Muharemovic, due osservati speciali

Stiamo parlando dei due difensori centrali del Sassuolo: Tarik Muharemovic (22) e Jay Idzes (25). Due giocatori che stanno facendo molto bene in questa prima parte di stagione e che allo stesso tempo sono profili giovani, con costi ancora abbastanza contenuti. Insomma, il tipo di colpo che il Milan targato RedBird predilige.

Forse per il mercato di gennaio non sono esattamente ciò che serve: in questa fase potrebbe essere più utile un profilo esperto alla Thiago Silva. E poi c’è il Sassuolo, che difficilmente si priverà di due giocatori fondamentali per la sua attuale tranquillità di classifica. Rischierebbe troppo.

A fine stagione, però, sarebbe tutta un’altra storia: anche gli stessi giocatori, con altri sei mesi di Serie A giocati con continuità, sarebbero poi più pronti per un eventuale salto a giugno, che sia al Milan o altrove.

C’è curiosità nel vedere Idzes e Muharemovic alle prese con un attacco atipico come quello rossonero, senza un nove di riferimento ma con Pulisic e Nkunku che svariano su tutto il fronte offensivo.