Milan, le ultime da Milanello: Chukwueze in dubbio per sabato

Emergenza in attacco per il Milan: Chukwueze in dubbio contro la Cremonese, Leao out e Okafor ceduto. Allegri conta su Pulisic e Gimenez.

Il Milan prosegue la preparazione in vista della prima giornata di campionato contro la Cremonese. In attesa di conoscere gli aggiornamenti dall’allenamento odierno, va segnalata una piccola emergenza in attacco per i rossoneri.

Mini-emergenza attacco per Allegri

Con Rafael Leao fermo per un leggero infortunio al polpaccio e la cessione di Noah Okafor al Leeds, il reparto offensivo era già ridotto. A questo si è aggiunto anche Samuel Chukwueze, che ha accusato un problema fisico e ieri non si è allenato. Nulla di grave, ma Allegri spera di recuperarlo in tempo per sabato.

Al momento le opzioni in avanti sono ridotte all’osso: a disposizione restano soltanto Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Una situazione che però non dovrebbe durare a lungo: Leao tornerà presto e, intanto, il Milan è vicino a chiudere per Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

Per quanto riguarda la formazione, Allegri potrebbe ripartire dall’undici che ha affrontato il Bari in Coppa Italia, con l’unica novità rappresentata da Gimenez al posto di Leao.