Milan, scelto l’attaccante: arriva Boniface

Il Milan ha scelto Boniface per l'attacco: intesa col Leverkusen per un prestito con diritto di riscatto. L'agente atteso oggi a Milano.

Il Milan, dopo un lungo casting iniziato a giugno e tanti nomi circolati sul tavolo, ha finalmente scelto il suo nuovo attaccante: oggi si chiude per Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

Boniface è un classe 2000 di nazionalità nigeriana, con tutte le caratteristiche che il Milan stava cercando: giovane, forte fisicamente e pericoloso in area di rigore. Il suo nome era già stato sondato a giugno, poi messo da parte fino all’apertura decisiva del Bayer Leverkusen alla formula del prestito. L’intesa tra i club è stata trovata sulla base di un prestito con diritto fissato intorno ai 30 milioni. Oggi a Milano è atteso l’agente del giocatore per definire anche gli aspetti economici, ma l’operazione è ormai ben indirizzata e potrebbe chiudersi nelle prossime ore.

Un altro colpo in attacco?

L’arrivo di Boniface non esclude comunque altre operazioni in entrata. Il nigeriano infatti è un giocatore di grande talento ma con un passato segnato da diversi infortuni, e inoltre in inverno sarà impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa. Per questo motivo il Milan potrebbe aggiungere un altro rinforzo offensivo, tenendo conto anche della partenza di Okafor.

Il nome caldo è quello di Conrad Harder, attaccante danese classe 2005 in uscita dallo Sporting Lisbona, valutato tra i 22 e i 24 milioni. Chissà che negli ultimi giorni di mercato non si possa fare un tentativo anche per lui.